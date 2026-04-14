Капітан Трамп: скільки і яких кораблів направив лідер США до Ірану

Наразі в регіоні перебуває потужне угруповання, здатне перекрити морські шляхи. Основну ударну силу складає авіаносець та велика кількість ракетних кораблів, які готові до виконання бойових завдань.

До складу сил блокади входять:

авіаносець: USS Abraham Lincoln («Авраам Лінкольн»);

11 есмінців: серед яких Bainbridge, John Finn, Michael Murphy та ін.;

десантна група готовності: Tripoli, New Orleans та Rushmore.

Кораблі розосереджені по всьому району операцій Центрального командування США. Точне місцеперебування кожного судна тримається в секреті з міркувань безпеки.

За даними моніторингового сервісу USNI News, ще один потужний авіаносець USS Gerald R. Ford зараз перебуває у східному Середземномор’ї. Нещодавно він проходив ремонт у Греції. Для приєднання до основної групи блокади йому доведеться пройти через Суецький канал або обігнути Африку.

Військові аналітики зазначають, що блокада такого масштабу потребує постійної логістичної підтримки. Вашингтон не коментує тривалість операції, проте присутність 11 есмінців свідчить про серйозність намірів, зазначає CNN.