США дадут Ирану еще один шанс? CNN узнало о подготовке второго раунда переговоров

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения нового раунда переговоров с Ираном до завершения действующего перемирия, однако окончательного решения пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам источника CNN, в Вашингтоне рассматривают возможные даты и места встречи на случай, если переговоры в ближайшие дни продвинутся. В то же время эти обсуждения носят предварительный характер, и неизвестно, состоится ли такая встреча.

"Мы должны быть готовы быстро организовать что-то, если ситуация будет развиваться в этом направлении", - отметил собеседник издания.

Предыдущий раунд переговоров, состоявшийся в Исламабаде с участием США и региональных посредников, включая Пакистан, Турцию, Египет и Оман, длился несколько дней, однако завершился без прорыва.

Региональный источник сообщил CNN, что возможен еще один раунд переговоров, и Турция работает над преодолением разногласий между двумя сторонами. Среди возможных площадок для новой встречи рассматриваются Женева и снова Исламабад.

Официальные лица США, по данным собеседников CNN, сохраняют осторожный оптимизм относительно возможности дипломатического урегулирования. Они не исключают, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном может быть продлено, чтобы выиграть дополнительное время для переговоров.

Что предлагают США

В то же время ключевым препятствием остается вопрос иранской ядерной программы. По данным Axios, в ходе переговоров США предложили Ирану согласиться на 20-летний мораторий на обогащение урана, а также требовали вывоза запасов высокообогащенного урана за пределы страны.

Иранская сторона, по информации источников, не соглашается с такими условиями. В частности, Тегеран предлагает более короткий срок ограничений и настаивает на варианте "контролируемого разбавления" запасов урана вместо их полного вывоза.

Источники также сообщают, что иранская делегация считала, что стороны были близки к предварительному соглашению, однако публичные заявления американской стороны после переговоров осложнили ситуацию и вызвали раздражение в Тегеране.