Кандидаты в президенты Польши поссорились из-за Украины во время дебатов

Кандидаты в президенты Польши поспорили во время первых предвыборных дебатов. Причиной пылкой перепалки стала Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN 24.
Кандидат в президенты Польши, которого поддерживает партия "Право и Солидарность", Кароль Навроцкий заявил, что хотел бы как глава Польши быть за столом переговоров между США, Россией и Украиной от имени ЕС.
Главный оппонент Навроцкого от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский спросил его, как тот собирается говорить от Европы, если не имеет отношений в Евросоюзе.
Навроцкий ответил, что Европа находится в огромном кризисе и обвинил премьера Польши Дональда Туска и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в слабой политике в отношении российского диктатора Владимира Путина.
"Как президент польского государства я не буду ничьим слугой, особенно дворецким немецкого государства", - сказал Навроцкий, добавив, что намерен руководствоваться принципом "сначала Польша, прежде всего - поляки".
По его мнению, переговоры по Украине как будущие, так и текущие должны содержать польский компонент.
Также во время дебатов Тшасковский вспомнил Навроцкому его визит в Москву в 2018 году, уже после начала российской войны против Украины.
"Я не знаю, что вы делали в Москве, когда приехали туда после того, как война в Украине уже началась. Но сегодня вы точно повторяете слова российской пропаганды. И это не является ответственным отношением", - сказал политик.
Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая 2025 года. В случае необходимости второй тур пройдет 1 июня. Президентская кампания в Польше стартовала в середине января.
Заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов. Это наибольшее количество кандидатов с 1995 года.
В январе Кароль Навроцкий отличился заявлением об Украине. Он заявил, что не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО. Премьер-министр Дональд Туск резко отреагировал на это.
Президент Владимир Зеленский, комментируя слова польского политика, отметил, что если Украины не будет ни в ЕС, ни в НАТО, то Навроцкому следует "начать тренироваться".
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