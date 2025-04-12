Кандидаты в президенты Польши поссорились из-за Украины во время дебатов

Кандидат в президенты Польши, которого поддерживает партия "Право и Солидарность", Кароль Навроцкий заявил, что хотел бы как глава Польши быть за столом переговоров между США, Россией и Украиной от имени ЕС.

Главный оппонент Навроцкого от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский спросил его, как тот собирается говорить от Европы, если не имеет отношений в Евросоюзе.

Навроцкий ответил, что Европа находится в огромном кризисе и обвинил премьера Польши Дональда Туска и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в слабой политике в отношении российского диктатора Владимира Путина.

"Как президент польского государства я не буду ничьим слугой, особенно дворецким немецкого государства", - сказал Навроцкий, добавив, что намерен руководствоваться принципом "сначала Польша, прежде всего - поляки".

По его мнению, переговоры по Украине как будущие, так и текущие должны содержать польский компонент.

Также во время дебатов Тшасковский вспомнил Навроцкому его визит в Москву в 2018 году, уже после начала российской войны против Украины.

"Я не знаю, что вы делали в Москве, когда приехали туда после того, как война в Украине уже началась. Но сегодня вы точно повторяете слова российской пропаганды. И это не является ответственным отношением", - сказал политик.