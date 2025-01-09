В Польше кандидат в президенты заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО. Туск отреагировал

Оппозиционный кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО. Премьер Дональд Туск осудил его заявление.

В эфире Polsat News Навроцкий, имея в виду Украину и Волынскую трагедию, заявил, что "государство, которое не может ответить за свои преступления, не может быть частью альянсов".

"Сегодня я не вижу Украины ни в какой структуре. Ни в Европейском Союзе, ни в НАТО. Как президент я скажу им, что наши усилия хотели бы, чтобы к нам относились как к партнерам с украинской стороны", - сказал он.

Реакция Туска

Так, Туск обратился к лидеру партии "Право и справедливость" Ярославу Качинскому, политсила которого поддерживает кандидатуру Кароля Навроцкого на выборах, процитировав его слова относительно членства Украины в НАТО и ЕС.

"Вы еще помните, кто из президентов больше всего поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего выступал против? Вам не стыдно?" - написал польский премьер.