В Польше кандидат в президенты заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО. Туск отреагировал
Оппозиционный кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО. Премьер Дональд Туск осудил его заявление.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) главы польского правительства.
В эфире Polsat News Навроцкий, имея в виду Украину и Волынскую трагедию, заявил, что "государство, которое не может ответить за свои преступления, не может быть частью альянсов".
"Сегодня я не вижу Украины ни в какой структуре. Ни в Европейском Союзе, ни в НАТО. Как президент я скажу им, что наши усилия хотели бы, чтобы к нам относились как к партнерам с украинской стороны", - сказал он.
Реакция Туска
Так, Туск обратился к лидеру партии "Право и справедливость" Ярославу Качинскому, политсила которого поддерживает кандидатуру Кароля Навроцкого на выборах, процитировав его слова относительно членства Украины в НАТО и ЕС.
"Вы еще помните, кто из президентов больше всего поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего выступал против? Вам не стыдно?" - написал польский премьер.
Президентские выборы в Польше
В Польше выборы президента состоятся 18 мая. Второй тур может пройти в начале июня, а именно в первый день лета, если это понадобится.
Действующий президент Анджей Дуда не имеет права баллотироваться на переизбрание согласно Конституции Польши, поскольку уже занимал эту должность максимум два срока.
На данный момент на пост президента Польши баллотируются 11 кандидатов. Кроме Кароля Навроцкого на президентское кресло претендует, в частности, президент Варшавы, кандидат на выборах 2020 года Рафал Тшасковский.
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