В Польше официально стартовала президентская кампания 2025 года
В Польше стартовала президентская кампания 2025 года. Спикер Сейма Шимон Головня подписал и направил в Национальную избирательную комиссию и канцелярию премьер-министра решение о назначении президентских выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
Согласно подписанному документу, первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая 2025 года. В случае необходимости, второй тур выборов будет проведен 1 июня 2025 года. Шимон Головня подчеркнул, что выборы были назначены в "первую конституционную возможную дату", что соответствовало требованиям польского законодательства.
После подписания постановления, президентская кампания в Польше официально началась, и кандидаты начали активно анонсировать свое участие в выборах. Это дает возможность политическим силам подготовиться к кампании и организовать предвыборные мероприятия.
Zgodnie z zapowiedzią - w pierwszym możliwym konstytucyjnie terminie.- Szymon Hołownia (@szymon_holownia) 15 января 2025 года
Postanowienie przesłałem właśnie przewodniczącemu PKW oraz Premierowi. Rząd jeszcze dziś ma opublikować je w Dzienniku Ustaw.
Zaczyna się kampania wyborcza. pic.twitter.com/Nnft8XpZVV
На сегодня участие в президентских выборах 2025 года заявили десять кандидатов, среди которых представители основных политических сил Польши.
Основные кандидаты на президентские выборы в Польше 2025 года
- Маршалок Сейма и лидер партии Польша 2050 - Шимон Головня.
- Вице-спикер Сената, представитель левых политических сил - Магдалена Бижат.
- Лидер партии Конфедерация - Славомир Менцен.
- Президент Института национальной памяти, поддерживаемый партией Право и справедливость (PiS) - Кароль Навроцкий.
- Мэр Варшавы и вице-председатель Гражданской коалиции - Рафал Тшасковски.
Кроме основных политических деятелей, в борьбе за президентское кресло примут участие и менее известные кандидаты. Среди них - независимый кандидат Катажина Цичош, депутат от партии Свободные республиканцы Марек Якубяк, председатель Профсоюзной альтернативы Петр Шумлевич, представитель беспартийных работников местного самоуправления Марек Вох и сопредседатель и депутат от партии Razem Адриан Зандберг.
Эти кандидаты будут пытаться привлечь внимание избирателей и заявить свои позиции по развитию страны на следующие годы.
Напомним, что ранее стало известно о намерении мэра Варшавы, Рафала Тшасковского, баллотироваться на пост президента Польши от правящей партии "Гражданская коалиция". Согласно последним социологическим опросам, Тшасковский сейчас является главным фаворитом на выборах. В то же время действующий президент Анджей Дуда, который сейчас находится на посту, не сможет снова участвовать в выборах, поскольку завершает свой второй срок.