Зеленский резко ответил на антиукраинский выпад кандидата в президенты Польши

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого о том, что тот не видит Украину ни в НАТО, ни в Евросоюзе. По его мнению, в таком случае тому придется с оружием в руках защищаться от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью польским СМИ.

Отметим, на прошлой неделе оппозиционный политик заявил, что Украина якобы не может взять ответственность за Волынскую трагедию. И поэтому якобы не может быть частью альянсов.

Зеленский ответил, что если Украины не будет ни в ЕС, ни в НАТО, то Навроцкому следует "начать тренироваться".

"Потому что может оказаться, что ему придется взять в руки оружие, чтобы защищать свою страну вместе со своими соотечественниками. Потому что, если Украины нигде не будет, риск (войны в Польше, - ред.) будет очень высоким. Сразу после Украины Россия окажется на границе с Польшей и тогда господин Навроцкий не будет иметь политическую конкуренцию, а будет бороться за свою жизнь", - отметил президент.

Кароля Навроцкого поддерживает бывшая партия власти "Право и справедливость".

Как еще реагировали на выпад Навроцкого

Комментируя высказывания Навроцкого польский премьер Дональд Туск обратился к лидеру партии "ПиС" Ярославу Качинскому.

"Ваш кандидат Кароль Навроцкий заявил, что не видит места для Украины в НАТО. Вы еще помните, кто из президентов больше поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего выступал против? Вам не стыдно?", - отметил Туск.

МИД Украины назвал заявление Навроцкого недопустимым, потому что оно "подыгрывает России в попытках уничтожить обе страны.

"Показательно, что заявления господина Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле. Стоит напомнить, что именно Россия веками пытается уничтожить украинское и польское государств ", - отметили в МИД.