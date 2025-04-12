Кандидати у президенти Польщі посварилися через Україну під час дебатів

Кандидат у президенти Польщі, якого підтримує партія "Право і Солідарність", Кароль Навроцький заявив, що хотів би як глава Польщі бути за столом переговорів між США, Росією та Україною від імені ЄС.

Головний опонент Навроцького від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський запитав його, як той збирається говорити від Європи, якщо не має відносин в Євросоюзі.

Навроцький відповів, що Європа перебуває у величезній кризі і звинуватив прем'єра Польщі Дональда Туска та колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель у слабкій політиці щодо російського диктатора Володимира Путіна.

"Як президент польської держави я не буду нічиїм слугою, особливо дворецьким німецької держави", - сказав Навроцький, додавши, що має намір керуватися принципом "спочатку Польща, перш за все - поляки".

На його думку, переговори щодо України як майбутні, так і поточні мають містити польський компонент.

Також під час дебатів Тшасковський згадав Навроцькому його візит до Москви у 2018 році, уже після початку російської війни проти України.

"Я не знаю, що ви робили в Москві, коли приїхали туди після того, як війна в Україні вже почалася. Але сьогодні ви точно повторюєте слова російської пропаганди. І це не є відповідальним ставленням", - сказав політик.