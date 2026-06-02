Кандидата Путина в переговорщики от ЕС заметили в Москве

18:00 02.06.2026 Вт
3 мин
Его "засекли" в одном из московских отелей
aimg Мария Науменко
Фото: бывший канцлер Германии Герхард Шредер (Getty Images)

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, которого Кремль предлагал посредником между Россией и Европой, прибыл в Москву.

По данным телеканала, корреспондент NTV Райнер Мунц увидел Шредера в московском отеле "Кемпински". Что именно бывший глава немецкого правительства делает в российской столице, пока неизвестно.

Визит проходит накануне Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который стартует уже на этой неделе. На мероприятие приглашены представители немецкого бизнеса, а также политики партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Почему визит Шредера привлек внимание

Недавно российский диктатор Владимир Путин предложил его кандидатуру как возможного посредника в переговорах по войне в Украине.

Шредер много лет остается одной из самых противоречивых фигур в немецкой политике из-за близких отношений с Путиным и работы в российских энергетических компаниях.

После аннексии Крыма в 2014 году он отпраздновал свое 70-летие вместе с российским президентом в Санкт-Петербурге. Даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Шредер некоторое время продолжал сотрудничество с российскими энергетическими структурами.

Кроме того, бывший канцлер неоднократно призывал к восстановлению экономического сотрудничества с Россией и выступал против ее "демонизации". В 2022 году он уже посещал Москву и встречался с Путиным, однако тогда никаких заметных результатов эти контакты не принесли.

ЕС ищет переговорщика с Россией

Напомним, ранее Politico сообщило, что среди стран Евросоюза нет единой позиции относительно назначения специального представителя для переговоров с Россией. Часть государств считает такой шаг необходимым на фоне постепенного ухода США от роли посредника, тогда как другие видят в нем риск ослабления давления на Кремль.

Активные союзники Украины выступают против этой идеи, подчеркивая, что Владимир Путин не демонстрирует готовности к реальному прекращению войны, а появление переговорщика может подорвать санкционную политику ЕС в отношении России.

Среди возможных кандидатов в европейских политических кругах называли президента Европейского совета Антониу Кошту, президента Финляндии Александра Стубба, бывшего председателя ЕЦБ Марио Драги, экс-президента Финляндии Саули Нийнистьо и экс-главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Также звучало имя бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, однако она дала понять, что не считает себя подходящей кандидатурой.

В то же время предложенную Путиным кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Берлине и Брюсселе публично отвергли.

А глава дипломатии ЕС Кая Каллас прямо назвала Шредера"известным лоббистом российских компаний".

