Кандидата Путіна в переговірники від ЄС помітили у Москві

За даними телеканалу, кореспондент NTV Райнер Мунц побачив Шредера в московському готелі "Кемпінскі". Що саме колишній глава німецького уряду робить у російській столиці, наразі невідомо.

Візит відбувається напередодні Міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі, який стартує вже цього тижня. На захід запрошені представники німецького бізнесу, а також політики партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Чому візит Шредера привернув увагу

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін запропонував його кандидатуру як можливого посередника в переговорах щодо війни в Україні.

Шредер багато років залишається однією з найбільш суперечливих фігур у німецькій політиці через близькі стосунки з Путіним та роботу в російських енергетичних компаніях.

Після анексії Криму у 2014 році він відсвяткував своє 70-річчя разом із російським президентом у Санкт-Петербурзі. Навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шредер певний час продовжував співпрацю з російськими енергетичними структурами.

Крім того, колишній канцлер неодноразово закликав до відновлення економічної співпраці з Росією та виступав проти її "демонізації". У 2022 році він уже відвідував Москву та зустрічався з Путіним, однак тоді жодних помітних результатів ці контакти не принесли.

ЄС шукає переговорника з Росією

Нагадаємо, раніше Politico повідомило, що серед країн Євросоюзу немає єдиної позиції щодо призначення спеціального представника для переговорів із Росією. Частина держав вважає такий крок необхідним на тлі поступового відходу США від ролі посередника, тоді як інші бачать у ньому ризик послаблення тиску на Кремль.

Найактивніші союзники України виступають проти цієї ідеї, наголошуючи, що Володимир Путін не демонструє готовності до реального припинення війни, а поява переговорника може підірвати санкційну політику ЄС щодо Росії.

Серед можливих кандидатів у європейських політичних колах називали президента Європейської ради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Олександра Стубба, колишнього голову ЄЦБ Маріо Драгі, експрезидента Фінляндії Саулі Нійністьо та ексглаву Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.