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Кандидат від "Слуги народу" заявила про незаконне виключення зі списку

Новини » Вибори 2019    08.07.2019 - 19:45
Кандидат від "Слуги народу" заявила про незаконне виключення зі списку
Фото: Олена Коробкова (facebook.com/ekorobkova1)

За словами Олени Коробкової, вона не писала заяв про виключення "за власним бажанням"

Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, яку виключили з списку партії "Слуга народу" нібито за її власним бажанням, спростувала інформацію, що зняла свою кандидатуру в народні депутати з позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Коробкової у Facebook.

За її словами, вона не писала ніяких заяв.

"Так от, я ніяких заяв не писала. Написати заяву минулому датою я також не можу, а вчора на з'їзді голосували списком, відповідно і рішення з'їзду є незаконним", - заявила вона.

Коробкова вважає, що "деякі члени команди президента" грають у "корупційні гри".

"Після моєї принципової позиції в якості експерта щодо Приватбанку, у гру включилися старі олігархічні клани зі своїми шавками типу Дубинський і Ко, які намагалися дискредитувати мене фейкових постами", - написала Коробкова.

Крім того, вона стверджує, що їй та членам її сім'ї нібито почали надходити погрози.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що політична партія "Слуга народу" прийняла рішення виключити з партійного списку сім кандидатів у народні депутати на позачергових виборах у Верховну раду.

Крім того, Центральна виборча комісія відмінив реєстрацію кандидатом у народні депутати колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна. Кузьмін балотувався за списком "Опозиційної платформи - За життя".

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