"Слуга народу" виключила зі списку 7 кандидатів

Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (РБК-Україна)

Рішення про виключення кандидатів було прийняте на з'їзді партії

Політична партія "Слуга народу" ухвалила рішення про виключення із партійного списку 7 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку партії у Facebook.

Як повідомляється, під час партійного з'їзду було ухвалено рішення про виключення зі списку п'яти кандидатів у нардепи, а саме:

Романа Боярчука (№71);

Віталія Вітікача (№177);

Ольги Кавун (№78);

Михайла Соколова (№99);

Анастасії Рагімової (№170).

Крім того, двоє кандидатів звернулися до очільника партії з проханням виключити їх з виборчого списку партії за власним бажанням. За власним бажанням зі списку були виключені Юрій Баланюк (№164) та Олена Коробкова (№31).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію восьми кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергові парламентські вибори. Комісія скасувала реєстрацію кандидатів у відповідності з їх заявами про відмову від балотування.

Також РБК-Україна писало, що Центрвиборчком скасував реєстрацію кандидатом в народні депутати колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна. Кузьмін балотувався за списком "Опозиційної платформи - За життя".