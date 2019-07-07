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"Слуга народу" виключила зі списку 7 кандидатів

Новини » Вибори 2019    07.07.2019 - 14:08
"Слуга народу" виключила зі списку 7 кандидатів
Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (РБК-Україна)

Рішення про виключення кандидатів було прийняте на з'їзді партії

Політична партія "Слуга народу" ухвалила рішення про виключення із партійного списку 7 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку партії у Facebook.

Як повідомляється, під час партійного з'їзду було ухвалено рішення про виключення зі списку п'яти кандидатів у нардепи, а саме:

  • Романа Боярчука (№71);
  • Віталія Вітікача (№177);
  • Ольги Кавун (№78);
  • Михайла Соколова (№99);
  • Анастасії Рагімової (№170).

Крім того, двоє кандидатів звернулися до очільника партії з проханням виключити їх з виборчого списку партії за власним бажанням. За власним бажанням зі списку були виключені Юрій Баланюк (№164) та Олена Коробкова (№31).

&quot;Слуга народу&quot; виключила зі списку 7 кандидатів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію восьми кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергові парламентські вибори. Комісія скасувала реєстрацію кандидатів у відповідності з їх заявами про відмову від балотування.

Також РБК-Україна писало, що Центрвиборчком скасував реєстрацію кандидатом в народні депутати колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна. Кузьмін балотувався за списком "Опозиційної платформи - За життя".

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