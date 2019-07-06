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ЦВК відмовив у реєстрації Кузьміну

Новини » Політика    06.07.2019 - 00:19
ЦВК відмовив у реєстрації Кузьміну
Фото: Ренат Кузьмін (УНІАН)

Ренат Кузьмін балотувався за списком "Опозиційної платформі"

Центральна виборча комісія (ЦВК) перед виборами в Раду відмовила в реєстрації кандидатом екс-заступнику генпрокурора Ренату Кузьміну, який балотувався за списком "Опозиційної платформи - За життя". Про це у Facebook повідомила громадянська мережа ОПОРА.

Рішення було ухвалено під час чергового засідання у п’ятницю, 5 липня. У списку партії Кузьмін був 35 номером. 

Відомо, що Генеральна прокуратура України підозрює Кузьміна у скоєнні низки злочинів та надсилала до ЦВК звернення щодо скасування його реєстрації.

Зокрема, Кузьміна підозрюють у відмиванні незаконно здобутого майна та інших особливо тяжких злочинах. Однак правоохоронц не можуть встановити місце перебування Кузьміна. Ймовірним місцем його перебування вважається Росія або територія анексованого Криму. За останніми даними Кузьмін перебував у Ялті станом на 2017 рік.

Служба безпеки України у липні почала перевірку інформації про місце перебування Кузьміна за останні 5 років.  

Нагадаємо, Верховний суд України сьогодні повторно визнав правомірною відмову ЦВК в реєстрації народного депутата Олександра Онищенка кандидатом на позачергові вибори у Верховну раду. Суд розглянув другу апеляційну скаргу Онищенка на рішення ЦВК і підтвердив, що нардеп-утікач не надав необхідних документальних доказів того, що він останні п'ять років проживав в Україні.

 

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