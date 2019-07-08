Кандидат от "Слуги народа" заявила о незаконном исключении из списка

Фото: Елена Коробкова (facebook.com/ekorobkova1)

По словам Елены Коробковой, она не писала заявлений об исключении "по собственному желанию"

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, которую исключили из списка партии "Слуга народа" якобы по ее собственному желанию, опровергла информацию, что сняла свою кандидатуру в народные депутаты с внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Коробковой в Facebook.

По ее словам, она не писала никаких заявлений.

"Так вот, я никаких заявлений не писала. Написать заявление прошедшей датой я также не могу, а вчера на съезде голосовали списком, соответственно и решение съезда является незаконным", - заявила она.

Коробкова считает, что "некоторые члены команды президента" играют в "коррупционные игры".

"После моей принципиальной позиции в качестве эксперта относительно ПриватБанка, в игру включились старые олигархические кланы со своими шавками типа Дубинский и Ко, которые пытались дискредитировать меня фейковых постами", - написала Коробкова.

Кроме того, она утверждает, что ей и членам ее семьи якобы начали поступать угрозы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что политическая партия "Слуга народа" приняла решение исключить из партийного списка семь кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия отменил регистрацию кандидатом в народные депутаты бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина. Кузьмин баллотировался по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь".