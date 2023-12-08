Кандидат в премьеры Польши Туск представил состав своего правительства

Кандидат на должность премьер-министра Польши Дональд Туск сегодня, 8 декабря, официально представил состав своего правительства. Новый Кабинет министров может быть одобрен Сеймом в начале следующей недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Польские парламентарии на заседании 11 декабря будут голосовать по вотуму доверия правительству Тадеуша Моравецкого. В случае не поддержки представители оппозиции - Гражданская коалиция, "Третий путь" и "Левые" - выдвинут кандидатуру Туска на пост премьера.
Сегодня бывший президент Европейского совета, представляя кандидатов для сформированного им правительства, почти полностью подтвердил ранее озвученную прессой информацию о том, кто получит министерские портфели.
Напомним, парламентские выборы в Польше прошли 15 октября, и по их результатам определились 460 членов Сейма. По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.
1 декабря президент Польши Анджей Дуда пообещал не затягивать процесс назначения правительства от оппозиции, в случае если Кабмину Моравецкого не удастся получить вотум доверия.
Главный кандидат в премьеры Дональд Туск ожидает, что голосование за правительство от оппозиции также состоится 11 декабря, а 13 декабря оно будет приведено к присяге.
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