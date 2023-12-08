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Кандидат в премьеры Польши Туск представил состав своего правительства

Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Кандидат на должность премьер-министра Польши Дональд Туск сегодня, 8 декабря, официально представил состав своего правительства. Новый Кабинет министров может быть одобрен Сеймом в начале следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Польские парламентарии на заседании 11 декабря будут голосовать по вотуму доверия правительству Тадеуша Моравецкого. В случае не поддержки представители оппозиции - Гражданская коалиция, "Третий путь" и "Левые" - выдвинут кандидатуру Туска на пост премьера.

Сегодня бывший президент Европейского совета, представляя кандидатов для сформированного им правительства, почти полностью подтвердил ранее озвученную прессой информацию о том, кто получит министерские портфели.

В состав правительства Туска вошли

  • Владислав Косиняк-Камыш - вице-премьер, министр национальной обороны
  • Кшиштоф Гавковский - вице-премьер, министр цифровизации
  • Адам Боднар - министр юстиции
  • Радослав Сикорский - министр иностранных дел
  • Адам Шлапка - министр по делам Европейского Союза
  • Марцин Кервинский - министр внутренних дел и администрации
  • Томаш Семоняк - координатор спецслужб
  • Бартломей Сенкевич - министр культуры и национального наследия
  • Анджей Доманьский - министр финансов
  • Борис Будка - министр госимущества
  • Славомир Нитрас - министр спорта и туризма
  • Барбара Новацкая - министр образования
  • Изабела Лещина - министр здравоохранения
  • Дариуш Климчак - министр инфраструктуры
  • Кшиштоф Гетман - министр развития и технологий
  • Чеслав Секерский - министр сельского хозяйства и развития села
  • Паулина Хенниг-Клоска - министр климата и окружающей среды
  • Михал Кобоско - министр финансов и региональной политики
  • Агнешка Дземянович-Бонк - министр семьи и социальной политики
  • Дариуш Вечорек - министр науки и высшего образования
  • Мажена Окла-Древнович - министр-член кабинета министров, министр высшей политики
  • Катажина Котула - министр-член кабинета министров, министр по вопросам равноправия
  • Агнешка Бучиньска - министр-член кабинета министров, министр по делам гражданского общества
  • Ян Грабец - министр-член кабинета министров, руководитель канцелярии премьер-министра
  • Мацей Берек - секретарь кабинета министров, президент правительственного законодательного центра

Выборы в Польше

Напомним, парламентские выборы в Польше прошли 15 октября, и по их результатам определились 460 членов Сейма. По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.

1 декабря президент Польши Анджей Дуда пообещал не затягивать процесс назначения правительства от оппозиции, в случае если Кабмину Моравецкого не удастся получить вотум доверия.

Главный кандидат в премьеры Дональд Туск ожидает, что голосование за правительство от оппозиции также состоится 11 декабря, а 13 декабря оно будет приведено к присяге.

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Дональд ТускПольша