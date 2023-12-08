Кандидат у прем'єри Польщі Туск представив склад свого уряду

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Польщі Дональд Туск сьогодні, 8 грудня, офіційно представив склад свого уряду. Новий Кабінет міністрів може бути схвалений Сеймом на початку наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Польські парламентарі на засіданні 11 грудня голосуватимуть щодо вотуму довіри уряду Тадеуша Моравецького. У разі не підтримки представники опозиції - Громадянська коаліція, "Третій шлях" та "Ліві" - висунуть кандидатуру Туска на пост прем'єра.
Сьогодні колишній президент Європейської ради, представляючи кандидатів для сформованого ним уряду, майже повністю підтвердив раніше озвучену пресою інформацію про те, хто отримає міністерські портфелі.
Нагадаємо, парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня, і за їх результатами визначилися 460 членів Сейму. За підсумками виборів опозиція отримала більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі дійшли згоди про коаліцію.
1 грудня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв не затягувати процес призначення уряду від опозиції, якщо Кабміну Моравецького не вдасться отримати вотум довіри.
Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск очікує, що голосування за уряд від опозиції також відбудеться 11 грудня, а 13 грудня його приведуть до присяги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.