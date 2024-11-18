Кандидат в канцлеры ФРГ от "Зеленых" готов передать Украине ракеты Taurus

Ракеты Taurus Украине

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку, по его мнению, это "приведет к существенной эскалации" и втянет страну в войну с Россией.

Ранее о готовности передать Украине Taurus заявил также кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц.

Распад коалиции в Германии

В начале ноября Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, который является представителем партии СДПГ. После из правительства были уволены все министры этой политсилы, что привело к распаду правящей коалиции в немецком Бундестаге.

В воскресенье, 17 ноября, партия "Союз 90/Зеленые" провела федеральное собрание, во время которого избрала действующего вице-канцлера Роберта Хабека кандидатом в канцлеры ФРГ. Политика поддержали 96,5% участников встречи.

Подробнее о распаде коалиции и досрочных парламентских выборах в ФРГ - читайте в материале РБК-Украина.

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