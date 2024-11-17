ua en ru
Вс, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Зеленые" избрали своего кандидата в канцлеры Германии

Германия, Воскресенье 17 ноября 2024 17:48
UA EN RU
"Зеленые" избрали своего кандидата в канцлеры Германии Фото: вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Германии "Зеленые" выдвинули кандидата в канцлеры. Кандидатурой избрали вице-канцлера Роберта Хабека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

На федеральных выборах "Зеленые" назвали вице-канцлера Роберта Хабека своим кандидатом в канцлеры. Хабэк получил 96,5% голосов.

Во время собрания было заявлено о том, что у него есть "все необходимое, чтобы быть хорошим канцлером".

"Я подаю заявку, чтобы произвести смену для Зеленых, для народа Германии", - говорил Хабек ранее.

Также сообщается, что Хабэк защищал правительственную политику Зеленых в "светофорной коалиции" и критиковал пророссийскую энергетическую политику предыдущих правительств.

Напомним, в начале ноября в Германии распалась правящая коалиция. Это произошло после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, являющегося представителем партии СДПГ.

После него были уволены все министры по СДПГ, и 8 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмацер отдал министрам удостоверение об увольнении.

Отметим, что вчера Spiegel заявил, что в партии Шольца призвали выдвинуть кандидатом на должность канцлера министра обороны Бориса Писториуса.

Подробнее о распаде коалиции - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц
NEWS
Пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ, - Зеленский
Пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ, - Зеленский
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу