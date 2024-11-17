"Зеленые" избрали своего кандидата в канцлеры Германии
В Германии "Зеленые" выдвинули кандидата в канцлеры. Кандидатурой избрали вице-канцлера Роберта Хабека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
На федеральных выборах "Зеленые" назвали вице-канцлера Роберта Хабека своим кандидатом в канцлеры. Хабэк получил 96,5% голосов.
Во время собрания было заявлено о том, что у него есть "все необходимое, чтобы быть хорошим канцлером".
"Я подаю заявку, чтобы произвести смену для Зеленых, для народа Германии", - говорил Хабек ранее.
Также сообщается, что Хабэк защищал правительственную политику Зеленых в "светофорной коалиции" и критиковал пророссийскую энергетическую политику предыдущих правительств.
Напомним, в начале ноября в Германии распалась правящая коалиция. Это произошло после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, являющегося представителем партии СДПГ.
После него были уволены все министры по СДПГ, и 8 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмацер отдал министрам удостоверение об увольнении.
Отметим, что вчера Spiegel заявил, что в партии Шольца призвали выдвинуть кандидатом на должность канцлера министра обороны Бориса Писториуса.
Подробнее о распаде коалиции - читайте в материале РБК-Украина.
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