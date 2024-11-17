"Зеленые" избрали своего кандидата в канцлеры Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

На федеральных выборах "Зеленые" назвали вице-канцлера Роберта Хабека своим кандидатом в канцлеры. Хабэк получил 96,5% голосов.

Во время собрания было заявлено о том, что у него есть "все необходимое, чтобы быть хорошим канцлером".

"Я подаю заявку, чтобы произвести смену для Зеленых, для народа Германии", - говорил Хабек ранее.

Также сообщается, что Хабэк защищал правительственную политику Зеленых в "светофорной коалиции" и критиковал пророссийскую энергетическую политику предыдущих правительств.