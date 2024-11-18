Кандидат у канцлери ФРН від "Зелених" готовий передати Україні ракети Taurus

Кандидат у канцлери Німеччини від партії "Зелених" Роберт Хабек готовий передати Україні німецькі ракети Taurus для ударів по території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.
В інтерв'ю ARD він зазначив, що готовий переглянути рішення канцлера Олафа Шольца щодо цього питання.
"Відповідь на це запитання (передачу ракет. - ред.): так", - сказав Хабек.
Він також додав, що "поставки озброєнь завжди є одними з найскладніших рішень, що затверджуються урядом".
Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється передати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки, на його думку, це "призведе до суттєвої ескалації" та втягне країни у війну з Росією.
Раніше про готовність передати Україні Taurus заявив також кандидат у канцлери ФРН від партії "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц.
На початку листопада Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є представником партії СДПН. Опісля з уряду були звільнені всі міністри цієї політсили, що призвело до розпаду правлячої коаліції в німецькому Бундестазі.
В неділю, 17 листопада, партія "Союз 90/Зелені" провела федеральні збори, під час яких обрала чинного віце-канцлера Роберта Хабека кандидатом у канцлери ФРН. Політика підтримали 96,5% учасників зустрічі.
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