Кандидат у канцлери ФРН від "Зелених" готовий передати Україні ракети Taurus

Ракети Taurus Україні

Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється передати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки, на його думку, це "призведе до суттєвої ескалації" та втягне країни у війну з Росією.

Раніше про готовність передати Україні Taurus заявив також кандидат у канцлери ФРН від партії "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц.

Розпад коаліції у Німеччині

На початку листопада Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є представником партії СДПН. Опісля з уряду були звільнені всі міністри цієї політсили, що призвело до розпаду правлячої коаліції в німецькому Бундестазі.

В неділю, 17 листопада, партія "Союз 90/Зелені" провела федеральні збори, під час яких обрала чинного віце-канцлера Роберта Хабека кандидатом у канцлери ФРН. Політика підтримали 96,5% учасників зустрічі.

Детальніше про розпад коаліції та дострокові парламентські вибори у ФРН - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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