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Президент Германии официально уволил трех министров

Украина, Четверг 07 ноября 2024 18:45
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Президент Германии официально уволил трех министров Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о непреодолимых разногласиях в правительстве. Он отдал удостоверение об увольнении трем министрам "Свободной демократической партии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Удостоверения об увольнении в частности получили бывшие:

  • министр финансов Кристиан Линднер,
  • министр образования и научных исследований Беттина Старк-Ватцингер,
  • министр юстиции и защиты прав потребителей Марк Бушманн.

Кадровые изменения в немецком правительстве - результат развала коалиции, произошедшей вчера вечером.

Напомним, что под вечер Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. На этом фоне в Германии распалась правящая коалиция, поскольку за Линднером решила выйти вся Свободная демократическая партия.

Более подробно о распаде коалиции - в материале РБК-Украина.

Заметим, что сегодня Линднер подверг критике Шольца после увольнения из правительства. Однако заявил, что якобы именно Шольц препятствовал оказывать поддержку для Украины.

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