Президент Германии официально уволил трех министров
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о непреодолимых разногласиях в правительстве. Он отдал удостоверение об увольнении трем министрам "Свободной демократической партии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Удостоверения об увольнении в частности получили бывшие:
- министр финансов Кристиан Линднер,
- министр образования и научных исследований Беттина Старк-Ватцингер,
- министр юстиции и защиты прав потребителей Марк Бушманн.
Кадровые изменения в немецком правительстве - результат развала коалиции, произошедшей вчера вечером.
Напомним, что под вечер Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. На этом фоне в Германии распалась правящая коалиция, поскольку за Линднером решила выйти вся Свободная демократическая партия.
Более подробно о распаде коалиции - в материале РБК-Украина.
Заметим, что сегодня Линднер подверг критике Шольца после увольнения из правительства. Однако заявил, что якобы именно Шольц препятствовал оказывать поддержку для Украины.
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