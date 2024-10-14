Кандидат в канцлеры Германии заявил, что передал бы Taurus Украине, но при условии

Глава оппозиционной немецкой партии "Христианско-демократический союз" и будущий кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц поддерживает передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Но не сразу, а после поэтапного процесса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий новостной телеканал N-tv .

По мнению лидера "ХДС", передача Украине ракет Taurus, о поставках которых уже длительное время обращался Киев, могла бы состояться при определенном условии.

Так, в эфире ARD Мерц выступил за то, чтобы сначала сказать российскому диктатору Владимиру Путину, что его армия должна прекратить наносить удары по гражданским объектам в Украине.

"Если Россия этого не выполнит, он будет за то, чтобы сначала снять ограничения на использование поставленного оружия", - говорится в публикации германской прессы.

Вторым шагом станет уже сама передача Украине крылатых ракет Taurus.

Вопрос поставки Taurus

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отказывается от предоставления Украине Taurus. А свою позицию он объясняет опасениями, что радиус таких ракет позволяет им в теории долетать до Москвы.

Отметим, что немецкая депутатская группа "Союз" уже дважды предоставляла предложение о доставке Taurus в Украину.

Позиция Мерц о помощи Украине

Еще в конце 2021 года, то есть незадолго до широкомасштабного вторжения РФ, глава оппозиционной немецкой партии "ХДС" Фридрих Мерц выступал за поставку оружия Украине. Он заявлял, что российскому диктатору Путину нужно дать "четкий ответ".

Отметим, в то время Мерца считали вероятным преемником Ангелы Меркель в должности лидера Христианско-демократического союза (ХДС).

А в конце сентября Мерц заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц будто бы не стремился к тому, чтобы Украина одержала победу в войне, которую развязала РФ. Он помогал не проиграть, рассказал политик.

Добавим, что в 2025 году во время парламентских выборов Фридрих Мерц будет кандидатом на пост канцлера Германии - его кандидатура была утверждена консервативным блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.