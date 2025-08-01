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В Канаде отреагировали на новые пошлины Трампа и пообещали принять меры

Пятница 01 августа 2025 14:37
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В Канаде отреагировали на новые пошлины Трампа и пообещали принять меры Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о глубоком разочаровании после того, как президент США Дональд подписал указ о повышении пошлин на канадские товары до 35%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Карни, которое он сделал в соцсети Х.

Речь идет о повышении тарифов на канадские товары с 25% до 35% на все продукты, не подпадающие под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.

"Хотя канадское правительство разочаровано этим шагом, мы остаемся преданными CUSMA (Соглашение между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой, - ред.), которое является вторым по объему торговли соглашением о свободной торговле в мире", - сообщил Карни.

Новые пошлины, как отметил премьер, существенно ударят по ключевым секторам канадской экономики в частности, по древесине, стали, алюминию и автомобильной промышленности.

Он пообещал решительные действия для защиты рабочих мест, поддержки национального производителя, усиления инвестиций в промышленную конкурентоспособность и расширения экспортных рынков.

"Канада делает исторические инвестиции в укрепление пограничной безопасности, чтобы остановить наркоторговлю, ликвидировать транснациональные преступные группировки и прекратить нелегальное перемещение мигрантов", - подчеркнул Карни.

Таможенные тарифы Трампа

Напомним, вчера 31 июля президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении тарифов для около 40 стран, среди которых есть и Канада.

Ранее Трамп уже вводил масштабные пошлины на импорт. Этот шаг всколыхнул мир и рынки, однако уже через несколько дней Трамп приостановил дополнительные тарифы для ряда стран.

На днях США и ЕС достигли договоренности по торговому соглашению. Трамп объявил о введении 15% общей пошлины на импорт из 27 стран ЕС.

Поможет ли Украине новое соглашение Трампа с ЕС - узнайте в нашем материале.

Кроме того, Трамп пообещал ввести пошлины против Индии - одного из крупнейших торговых партнеров России.

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