В Канаде отреагировали на новые пошлины Трампа и пообещали принять меры
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о глубоком разочаровании после того, как президент США Дональд подписал указ о повышении пошлин на канадские товары до 35%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Карни, которое он сделал в соцсети Х.
Речь идет о повышении тарифов на канадские товары с 25% до 35% на все продукты, не подпадающие под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.
"Хотя канадское правительство разочаровано этим шагом, мы остаемся преданными CUSMA (Соглашение между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой, - ред.), которое является вторым по объему торговли соглашением о свободной торговле в мире", - сообщил Карни.
Новые пошлины, как отметил премьер, существенно ударят по ключевым секторам канадской экономики в частности, по древесине, стали, алюминию и автомобильной промышленности.
Он пообещал решительные действия для защиты рабочих мест, поддержки национального производителя, усиления инвестиций в промышленную конкурентоспособность и расширения экспортных рынков.
"Канада делает исторические инвестиции в укрепление пограничной безопасности, чтобы остановить наркоторговлю, ликвидировать транснациональные преступные группировки и прекратить нелегальное перемещение мигрантов", - подчеркнул Карни.
Таможенные тарифы Трампа
Напомним, вчера 31 июля президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении тарифов для около 40 стран, среди которых есть и Канада.
Ранее Трамп уже вводил масштабные пошлины на импорт. Этот шаг всколыхнул мир и рынки, однако уже через несколько дней Трамп приостановил дополнительные тарифы для ряда стран.
На днях США и ЕС достигли договоренности по торговому соглашению. Трамп объявил о введении 15% общей пошлины на импорт из 27 стран ЕС.
Поможет ли Украине новое соглашение Трампа с ЕС - узнайте в нашем материале.
Кроме того, Трамп пообещал ввести пошлины против Индии - одного из крупнейших торговых партнеров России.