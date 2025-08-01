В Канаде отреагировали на новые пошлины Трампа и пообещали принять меры

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о глубоком разочаровании после того, как президент США Дональд подписал указ о повышении пошлин на канадские товары до 35%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Карни, которое он сделал в соцсети Х.

Речь идет о повышении тарифов на канадские товары с 25% до 35% на все продукты, не подпадающие под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.

"Хотя канадское правительство разочаровано этим шагом, мы остаемся преданными CUSMA (Соглашение между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой, - ред.), которое является вторым по объему торговли соглашением о свободной торговле в мире", - сообщил Карни.

Новые пошлины, как отметил премьер, существенно ударят по ключевым секторам канадской экономики в частности, по древесине, стали, алюминию и автомобильной промышленности.

Он пообещал решительные действия для защиты рабочих мест, поддержки национального производителя, усиления инвестиций в промышленную конкурентоспособность и расширения экспортных рынков.

"Канада делает исторические инвестиции в укрепление пограничной безопасности, чтобы остановить наркоторговлю, ликвидировать транснациональные преступные группировки и прекратить нелегальное перемещение мигрантов", - подчеркнул Карни.