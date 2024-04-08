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Канада увеличит расходы на оборону почти на 54 млрд долларов из-за России

Канада, Понедельник 08 апреля 2024 22:04
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Канада увеличит расходы на оборону почти на 54 млрд долларов из-за России Архивное фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада увеличит расходы на свои вооруженные силы. В течение 20 лет страна потратит на это почти 54 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В обновленной оборонной политике правительство премьер-министра Джастина Трюдо заявило, что защита Арктики, а также решение проблем с безопасностью со стороны России и Китая означает, что Оттаве необходимо усилить свою оборону", - говорится в материале.

Трюдо сказал, что Канада снова активизируется, чтобы сохранить и защитить основанный на правилах порядок, который позволил людям во всем мире процветать в течение большей части прошлого века.

Военные расходы Канады к 2030 году составят 1,76% ее валового внутреннего продукта, что все еще ниже целевого показателя НАТО в 2%, установленного НАТО для государств-членов. Чиновники заявили журналистам, что конкретной даты достижения отметки в 2% нет.

Реакция США

Посол США в Канаде Дэвид Коэн сказал, что эта политика подразумевает существенный первоначальный вклад в счет выполнения Канадой своих обязательств перед НАТО.

Он уточнил, что США воодушевляют полученные заверения в том, что будут дополнительные инвестиции.

На что могут пойти деньги

Годовой оборонный бюджет Канады составляет 22,8 млрд долларов. В течение следующих 20 лет она планирует дополнительно потратить на оборону 53,7 млрд долларов.

"Самая неотложная и важная задача, с которой мы сталкиваемся, это утверждение суверенитета Канады в Арктике и северных регионах", - говорится в оборонном документе Канады.

Речь идет о растущей способности России и Китая действовать в этом регионе. Канада будет инвестировать в сеть узлов оперативной поддержки, датчики на побережьях и под водой, а также в новые тактические вертолеты для замены парка Griffon.

Призывы к увеличению расходов на оборону

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до минимум 3% ВВП. А также Дуда считает, что Россия уже в течение ближайших двух лет может вторгнуться в страны НАТО.

Также сообщалось, что Норвегия планирует удвоить свои расходы по обороне в течение следующих 12 лет. Страна стремится адаптироваться к угрозам со стороны России.

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