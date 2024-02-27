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Европа должна увеличить расходы на оборону и безопасность для сдерживания РФ, - премьер Дании

Вторник 27 февраля 2024 08:59
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Европа должна увеличить расходы на оборону и безопасность для сдерживания РФ, - премьер Дании Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Она отметила, что "наивный" континент должен избежать ошибок 1930-х годов и "активизировать и наращивать" свою оборонную промышленность, чтобы сдержать империалистическую Россию, которая сделала Украину своей первой целью.

"Свобода имеет свою цену. С точки зрения Европы мы должны признать, что не тратили достаточно средств на собственную оборону и безопасность", - сказала Фредериксен.

Она отметила, что после окончания Холодной войны в начале 1990-х годов Дания и другие страны сократили военные бюджеты.

"Когда мы это сделали, мы смогли потратить больше денег на социальное обеспечение или снижение налогов. Нам нужно начать разговор о том, что если мир меняется в том направлении, в котором я думаю, то нельзя тратить пенни, или доллар, или евро, или крону два раза", - подчеркнула премьер Дании.

Она добавила, что видит более агрессивную Россию во всех аспектах, не только в Украине.

"И я думаю, что мы должны спросить себя: является ли она конечным пунктом назначения для России? Или это часть того, чего они хотят достичь, чтобы снова построить Великую Россию? После двух лет полномасштабного вторжения нельзя говорить только об одном человеке. Нужно говорить о стране", - добавила она, отметив, что экспансионистская программа была принята не только российским диктатором Владимиром Путиным, но и всем обществом.

Помощь Украине от Дании

На днях премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Украина не может выиграть войну без вооружений, мир должен ускориться и увеличить поддержку.

На следующий день Дания решила передать Украине всю имеющуюся в запасе артиллерию, а 22 февраля правительство Дании анонсировало новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 250 млн долларов.

Кроме того, Дания объявила о подписании с Украиной соглашения о предоставлении гарантий безопасности на 10 лет.

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