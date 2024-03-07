ЕС должен пополнять и модернизировать оружие и поддерживать Украину, - глава Еврокомиссии

Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружия. Также ЕС должен поддерживать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую цитирует Euronews.

Глава Европейской комиссии сделала соответствующее заявление на съезде Европейской народной партии в Бухаресте в четверг, 7 марта.

Она подчеркнула, что ЕС должен значительно увеличить свой промышленный оборонный потенциал в течение следующих пяти лет, а для этого необходимо увеличить расходы.

"Безопасность в Европе также означает делать больше для нашей собственной обороны. В ближайшие пять лет мы должны существенно увеличить наш оборонно-промышленный потенциал. И в основе этого должен быть простой принцип: Европа должна тратить больше, эффективнее и она должна тратить европейские деньги. И это поможет нам удовлетворить насущную потребность в пополнении и модернизации вооруженных сил государств-членов. И давайте поддерживать Украину", - сказала политик.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна быть солидарна с Украиной, а российский диктатор Владимир Путин - понести наказание за военные преступления и предстать перед трибуналом в Гааге.

"Россия разрушила здания, но она не разрушила мечту Украины быть свободной и преуспевающей и иметь место в центре Европейского союза", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Задержки со снарядами для Украины

Напомним, в начале мая 2023 года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По словам президента Владимира Зеленского, Украина получила от ЕС менее половины обещанных боеприпасов.

На фоне проблем по поставкам снарядов Чехия создала инициативу для приобретения для Украины 800 тысяч артиллерийских боеприпасов. По данным Bloomberg, страны Запада собрали почти все средства для этого.