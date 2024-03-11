ua en ru
Пн, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ответ агрессии РФ. Дуда предложит членам НАТО увеличить минимальный порог на оборону

Понедельник 11 марта 2024 17:22
UA EN RU
Ответ агрессии РФ. Дуда предложит членам НАТО увеличить минимальный порог на оборону Архивное фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны-члены Североатлантического альянса должны увеличить расходы на оборону до не менее 3% ВВП.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я хочу предложить, чтобы страны НАТО вместе решили, что требованием альянса будет тратить на оборону не 2%, а 3% ВВП", - заявил Дуда во время заседания Совета национальной безопасности Польши.

По его словам, это должен быть предел, ниже которого опускаться категорически не рекомендуется.

Он заявил, что ответ НАТО на вторжение России в Украину должен быть ясным и смелым. Издание уточняет, что Польша в этом году тратит около 4% ВВП на усиление своих вооруженных сил.

Призывы к увеличению расходов на оборону

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Польша Анджей Дуда Война в Украине
NEWS
Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы аналитиков, банкиров и населения
Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы аналитиков, банкиров и населения
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг