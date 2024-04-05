Норвегия удвоит расходы на оборону для противостояния угрозам от РФ

Норвегия планирует удвоить свои расходы на оборону в течение следующих 12 лет. Страна стремится адаптироваться к угрозам со стороны России.

Об этом заявило правительство Норвегии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что страна увеличит расходы на свою армию на 600 миллиардов крон (56 миллиардов долларов) до 2036 года.

Заявление было сделано после того, как правительство Норвегии в прошлом месяце говорило о достижении цели по расходам на оборону в размере 2% от ВВП уже в 2024 году.

Новый план означает, что расходы Норвегии на оборону достигнут 2,7% ВВП к 2030 году.

Что планирует закупить Норвегия

В правительстве уточнили, что Норвегия это страна со значительными морскими интересами.

"В сочетании с нашей непосредственной близостью к российским атомным подводным силам поддержание ситуационной осведомленности на Крайнем Севере и в Северной Атлантике имеет первостепенное значение", - сказали в правительстве.

Согласно новому плану, страна закупит не менее пяти новых фрегатов с возможностями противолодочной борьбы, а также не менее пяти новых подводных лодок.

Норвегия также закупит новые беспилотники и спутники для наблюдения, а также усилит наземные системы противовоздушной обороны и потенциал противовоздушной обороны большой дальности. Количество призывников также будет увеличено на 50% до конца планового периода.