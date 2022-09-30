Канада призвала своих граждан покинуть РФ, пока доступны коммерческие пути

Канада стала очередной страной, которая призвала своих граждан не посещать Россию, а тех, кто уже там, уехать, пока есть доступные коммерческие пути.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Канады.
Так, в ведомстве призвали канадцев избегать любых поездок в Россию из-за последствий войны против Украины, включая частичную военную мобилизацию, ограничения на финансовые операции и все более ограниченные варианты перелетов.
"Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока еще доступны коммерческие пути. Если вы остаетесь в России, ведите себя сдержанно", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что граждане Канады, имеющие российское гражданство, могут быть призваны на обязательную военную службу.
Напомним, с подобными рекомендациями уже выступили США, Польша, Болгария, Латвия, Румыния и Эстония.
Как известно, после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным в мобилизации, в России вспыхнули протесты по разным регионам. Мужчины начали массово выезжать в соседние страны.
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