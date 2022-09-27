ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша советует гражданам воздержаться от любых поездок в Россию

Новина українською →
Польша, Вторник 27 сентября 2022 21:50
Польша советует гражданам воздержаться от любых поездок в Россию Фото: Польша советует гражданам воздержаться от любых поездок в Россию (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Россию. Также государство советует выехать всем полякам, которые находятся на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Польши.

Такую реккомендацию Министерство иностранных дел опубликовало в связи с полномасштабной войной в Украине, а также признанием Польши властями РФ недружественным государством.

Также МИД напоминает о приостановке прямого авиасообщения между Польшей и Россией и очень ограниченных возможностях поездок в/из Польши, отсутствие или крайне ограниченный доступ к средствам, размещенным в Польше (например, невозможность использования польских платежных карт). Также МИД отмечает деятельность российских силовиков, которые могут совершать произвольные задержания и обыски мобильных телефонов. Кроме того, существует потенциальная невозможность выезда из России в случае двойного гражданства.

Подчеркивается, что из-за значительного сокращения численности польского дипломатического и консульского персонала в России возможности оказания прямой консульской помощи польским гражданам весьма ограничены.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться существенно затрудненной или даже невозможной", - сообщают в МИД.

Напомним, что ранее Эстония просила граждан не ехать в РФ без крайней необходимости и избегать поездок в районы, которые граничат с Украиной.

Болгария также призвала своих граждан срочно покинуть территорию Россию.

Отметим, что после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным в мобилизации, в России вспыхнули протесты по разным регионам. В разных городах страны задержали более двух тысяч человек. Мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша
NEWS
Израиль не признает российские "референдумы" в Украине. Что еще говорят в мире
Израиль не признает российские "референдумы" в Украине. Что еще говорят в мире
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны