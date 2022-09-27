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Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию

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София, Вторник 27 сентября 2022 12:26
Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию Фото: Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Болгарии призвало своих граждан, которые находятся сейчас в России, срочно покинуть страну на фоне частичной мобилизации в стране. При этом власти просят также воздержаться от поездок в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Болгарии.

"В связи с ухудшением ситуации Министерство иностранных дел Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в РФ и рекомендует болгарским гражданам, находящимся в Российской Федерации, рассмотреть возможность как можно скорее покинуть страну, используя имеющиеся в настоящее время средства передвижения", - говорится в сообщении.

При этом дипломаты советуют гражданам Болгарии, остаются на территории РФ, проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей, при этом со всей осторожностью учитывать обстоятельства и развитие ситуации.

Напомним, 21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. После этого мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

26 сентября Россия направила бронетранспортер к пункту пропуска на границе с Грузией для того, чтобы якобы не допустить "прорыва границы". Грузия разрешила россиянам переходить границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" пешком, несмотря на то, что он для этого не предназначен.

Также в Тюмени аэропорт Рощино запретил россиянам, которые получили повестку, покидать границы РФ. Такое же ограничение ввел аэропорт Внуково, который находится в Московской области.

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