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Хашкаджі хотіли вбити на заміській віллі

Новини » Політика    28.11.2018 - 20:59
Хашкаджі хотіли вбити на заміській віллі
Фото: Джамаль Хашкаджі (скрін відео)

Слідством були виявлені дві вілли, розміщені в Ялові

Саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі мали намір вбити на заміській віллі у Ялові, а не в консульстві у Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Hurriyet Daily News.

Як повідомляється, слідством були виявлені дві вілли, розміщені в Ялові. На одній з них і хотіли вбити Хашкаджі. Власник однієї з них - саудівський бізнесмен Мухаммад Ахмет аль-Фавзан, який є близьким другом саудівського кронпринца Мухаммада бін Салмана, власник другої - бізнесмен Абдулазіз Ібрагім аль-Омарі.

"Пізніше вони вирішили здійснити вбивство в консульстві, яке має дипломатичний захист", - вказало джерело.

Слідство вийшло на аль-Фавзана через його телефонні розмови із одним з підозрюваних за день до вбивства Хашкаджі. Йому могли дзвонити, щоб вирішити, де заховати тіло журналіста після вбивтсва. Аль-Фавзан виїхав з Туреччини до вбивства і не повертався протягом останніх двох місяців. Так само як і аль-Омарі, який має в Туреччині бізнес, але наразі перебуває поза межами країні.

Відзначимо, у розпорядження Haberturk потрапили дві аудіозаписи загальною тривалістю 11 хвилин, на яких зафіксовані останні хвилини життя вбитого саудівського журналіста.

Також верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала притягти до відповідальності усіх осіб, що мають причетність до вбивства Хашкаджі.

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Новини України Саудовская АравияжурналистыДжамаль ХашкаджиВбивство
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