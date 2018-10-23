Вбивство саудівського журналіста: знайдено тіло

Фото: Джамаль Хашкаджі (скрін відео)

Тіло виявили на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі

Тіло убитого відомого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі було виявлено в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання haberler.com.

Відповідну інформацію повідомив глава турецької партії Vatan Догові Перінчек.

Парламентар, посилаючись на надійні джерела в службі безпеки Стамбула, заявив, що фрагменти тіла Хашкаджі знайшли в колодязі, який знаходиться у саду на території саудівського генконсульства, де журналіста бачили в останній раз.

Він підкреслив, що з більш детальною заявою з цього приводу виступить глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі вже немає у живих. Крім того, державний секретар США Майк Помпео заявляв, що в разі якщо справа Хашкаджі не буде вирішена, це зашкодить іміджу Саудівської Аравії на світовій арені.

Як писало РБК-Україна, співробітники консульства Саудівської Аравії намагалися замести сліди після вбивства в Стамбулі журналіста Джамаля Хашкаджі, зокрема, для цього вони підібрали схожу на нього людину, яка гуляла у день вбивства по місту.

Журналіст The Washington Post Хашкаджі пропав 2 жовтня після відвідування генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі.