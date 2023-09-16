Канада ввела новые санкции против Ирана

"Новые санкции распространяются на шесть человек, вовлеченных в действия, которые являются грубым и систематическим нарушением прав человека", - отметили в канадском МИД.

Так, санкции были введены против секретаря и трех старших членов Верховной рады Ирана по вопросам культурной революции, ответственной за усиление репрессивной политики в вопросе обязательного ношения хиджаба.

Кроме этого, в пакет был включен высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции в Курдской провинции, и самый высокопоставленный чиновник парламента Ирана по вопросам национальной безопасности и иностранных дел

Теперь подсанкционным лицам запрещен въезд в Канаду, а их имущество и денежные средства на территории страны замораживаются.

Это уже 14-й санкционный пакет, введенный Канадой против Ирана с октября 2022 года.

Санкции Запада против Ирана

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Иран начал поставлять России вооружение, в том числе, и дроны-камикадзе типа Shahed, по которым оккупанты регулярно обстреливают украинские города.

Из-за этого, а также из-за внутренней политики Ирана, западные страны начали массово вводить санкции против режима в стране. Так, в июле этого года Европейский Союз ввел новый санкционный пакет против Ирана. Он стал третьим общим пакетом со стороны ЕС.

Перед этим сообщалось, что Великобритания планирует ввести новый режим санкций, чтобы привлечь Иран к ответственности за его враждебное и дестабилизирующее поведение по всему миру.

Также Великобритания и некоторые другие европейские государства могут объявить о планах впервые с 2015 года нарушить ядерное соглашение с Ираном.

До этого страны ЕС объявили, что намерены продлить санкции против Ирана за разработку и строительство баллистических ракет, срок действия которых истечет в октябре 2023 года.

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