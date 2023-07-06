Британия хочет усилить санкционное давление на Иран: подробности

Британия планирует ввести новый режим санкций, чтобы привлечь Иран к ответственности за его враждебное и дестабилизирующее поведение по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клэверли.

Министр сегодня наметил новые действия по привлечению Ирана к ответственности за угрозы в сторону Великобритании и ее партнеров. Речь идет о новом режиме санкций, который даст Великобритании больше полномочий для преследования ключевых лиц, принимающих решения в Иране.

Что этому предшествовало

Иран активизировал свои усилия по убийству или похищению людей, которых считают врагами режима за пределами Ирана, в частности в Великобритании. С начала 2022 года Великобритания отреагировала на более чем 15 реальных угроз убить или похитить британцев, или жителей Великобритании со стороны иранского режима.

"Режим публично призывал к убийству или захвату этих лиц, а в некоторых случаях задерживал и преследовал их семьи в Иране. Иранские спецслужбы установили тесные отношения с организованными преступными группировками в Великобритании и по всей Европе, чтобы расширить возможности своих сетей", - говорится в сообщении.

Что даст Британии новый санкционный режим против Ирана

Новый режим санкций значительно расширит санкционные полномочия Великобритании, создав новые критерии, в соответствии с которыми могут быть применены санкции к физическим и юридическим лицам, в частности:

деятельность иранского режима, подрывающая мир, стабильность и безопасность на Ближнем Востоке и во всем мире;

использование и распространение оружия или оружейных технологий из Ирана

подрыв иранским режимом демократии, уважения верховенства закона и надлежащего управления;

другие враждебные действия в отношении Великобритании и наших партнеров, исходящие от иранского режима, включая угрозы нашему народу, имуществу или безопасности.

Также Клеверли отметил, что иранский режим подавляет собственный народ, экспортирует кровопролитие в Украину (поставки дронов РФ, которыми она атакует Украину - ред.) и на Ближний Восток.

Новые санкции против Ирана

Великобритания также объявила о ряде новых санкций против Ирана. В список из 13 человек и организаций, ответственных за нарушение прав человека. Речь идет о следующих должностных лицах:

Мурад Фатхи - генеральный директор тюрем провинции Курдистан;

Мохаммед Хоссейн Хосрави - генеральный директор тюрем провинции Систан и Белуджистан и бывший начальник тюрьмы Захедан;

Хейдар Пасандиде - начальник центральной тюрьмы Санандадж;

Мортеза Пири, начальник тюрьмы Захедан;

Абдол Хоссейн Хосров Панах - секретарь Высшего совета культурной революции;

Согра Ходадади Таганаки - начальник женской тюрьмы Карчак;

Сейед Мохаммад Амин Агамири - секретарь Высшего совета Ирана по киберпространству;

Муслем Моейн - глава киберкомандования Басидж;

Высший совет культурной революции (SCCR). SCCR отвечает за общую политику Ирана по культурным вопросам, включая женский дресс-код. Отвечает за создание Полиции нравственности Ирана, которая реализует политику и повестку дня;

Высший совет по киберпространству, Высший совет по киберпространству считается высшим органом Ирана, определяющим политику в Интернете. Сообщается, что под контролем органов безопасности и без общественного надзора Верховный совет по киберпространству управляет фильтрацией Интернета в Иране и определяет, какие веб-сайты должны быть заблокированы;

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Командование киберзащиты, организация киберразведки КСИР. Его роль включает в себя мониторинг и преследование киберпреступлений, а также "отслеживание оскорбления или клеветы на революционные ценности";

Центр по расследованию организованных преступлений участвовал в кибероперациях против политических диссидентов в Иране, в результате чего были арестованы десятки киберактивистов и веб-администраторов. Имеет около 45 000 сотрудников, основной задачей которых является мониторинг и сбор информации о людях, выступающих против иранского правительства;

Академия Равина обучает и идентифицирует новобранцев для Министерства разведки Ирана (MOIS) и помогает MOIS в кибероперациях.

Санкции против Ирана

Ограничения против иранского режима вводят страны Запада за его антидемократическую деятельность, а также за поставки РФ оружия, которое затем используют для ведения войны против Украины.

Недавно сообщалось, что страны Евросоюза намерены продлить санкции против Ирана за разработку и строительство баллистических ракет, срок действия которых истечет в октябре 2023 года.

Также Великобритания и некоторые другие европейские государства могут объявить о планах впервые с 2015 года нарушить ядерное соглашение с Ираном.