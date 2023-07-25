ЕС официально ввел новый санкционный режим против Ирана за поставки дронов России

ЕС сегодня, 25 июля, официально ввел новый санкционный режим против Ирана. Причиной для этого стали поставки дронов в РФ, которые используются для атак по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал Европейского союза .

Отмечается, что к нему был добавлен Регламент Совета ЕС 2023/1529 от 20 июля 2023 года относительно ограничительных мер в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины.

Этим регламентом был создан новый санкционный режим против Ирана за военные поставки России и Сирии, который был принят главами МИД 27 стран ЕС на прошлой неделе.

Детали санкционного режима

В документе отмечается, что странам ЕС запрещено прямо или косвенно продавать, поставлять, передавать или экспортировать товары и технологии, которые могут способствовать расширению возможностей Ирана по производству беспилотных летательных аппаратов.

Продажа запрещена любым физическим, юридическим лицам в Иране для использования в Иране независимо от того, имеют они или нет происхождение ЕС.

Этот санкционный режим против Ирана далеко не первый.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что Евросоюз согласовал создание нового санкционного режима против Ирана из-за военных поставок России и Сирии.

Это уже третий отдельный санкционный механизм, который ЕС создал против Ирана. Первый был направлен против ядерной и ракетной программ Ирана, второй появился в связи с обвинениями в нарушениях прав человека.

Страны Запада регулярно вводят новые санкции против Ирана

Недавно сообщалось, что Британия планирует ввести новый режим санкций, чтобы привлечь Иран к ответственности за его враждебное и дестабилизирующее поведение по всему миру.

Также Великобритания и некоторые другие европейские государства могут объявить о планах впервые с 2015 года нарушить ядерное соглашение с Ираном.

До этого страны Евросоюза объявили, что намерены продлить санкции против Ирана за разработку и строительство баллистических ракет, срок действия которых истечет в октябре 2023 года.