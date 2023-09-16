Канада ввела нові санкції проти Ірану

"Нові санкції поширюються на шістьох осіб, залучених до дій, що є брутальним й систематичним порушенням прав людини", - зазначили в канадському МЗС.

Так, санкції було введено проти секретаря і трьох старших членів Верховної ради Ірану з питань культурної революції, відповідальної за посилення репресивної політики у питанні обов'язкового носіння хіджабу.

Крім цього, до пакету було включено високопоставленого командувача Корпусу вартових ісламської революції в Курдській провінції, і найбільш високопоставленого посадовця парламенту Ірану з питань національної безпеки та іноземних справ

Тепер підсанкційним особам заборонено в'їзд в Канаду, а їхнє майно і кошти на території країни заморожуються.

Зазначимо, що це вже 14-й санкційний пакет, введений Канадою проти Ірану з жовтня 2022 року.

Санкції Заходу проти Ірану

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Іран почав постачати Росії озброєння, в тому числі, і дрони-камікадзе типу Shahed, якими окупанти регулярно обстрілюють українські міста.

Через це, а також і через внутрішню політику Ірану, західні країни почали масово запроваджувати санкції проти режиму в країні. Так, в липні цього року Європейський Союз запровадив новий санкційний пакет проти Ірану. Він став третім спільним пакетом з боку ЄС.

Також перед цим повідомлялося, що Велика Британія планує запровадити новий режим санкцій, щоб притягнути Іран до відповідальності за його ворожу та дестабілізуючу поведінку по всьому світу.

Також Британія та деякі інші європейські держави можуть оголосити про плани вперше з 2015 року порушити ядерну угоду з Іраном.

До цього країни ЄС оголосили, що мають намір продовжити санкції проти Ірану за розробку та будівництво балістичних ракет, термін дії яких закінчиться у жовтні 2023 року.

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