В Европе могут нарушить ядерное соглашение с Ираном, - The Guardian

Великобритания и некоторые другие европейские государства могут объявить о планах впервые с 2015 года нарушить ядерное соглашение с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Бывший президент США Дональд Трамп вывел свою страну по ядерному соглашению еще в 2018 году. Однако Германия, Франция и Великобритания остались в ней, несмотря на то, что Иран в ответ на выход США нарушил согласованные лимиты по качеству и количеству обогащенного урана.

Как пояснили дипломаты ЕС и Великобритании, в настоящее время страны планируют отойти от соглашения из-за того, что Иран сам нарушил свои обязательства. Одним из аргументов также является то, что Иран предоставил России беспилотники для использования во время вторжения в Украину.

Напомним, в 2015 году ядерное соглашение включало в себя ряд дат, когда определенные санкции против юридических лиц должны быть отменены Западом. Однако тогда не предполагалось, что Иран будет нарушать соглашение.

Соглашение ограничивало обогащение урана на уровне 3,67%, но Иран обогащал его до 60%.

В октябре 2023 года истекает срок действия санкций ЕС в соответствии с резолюцией ООН, закрепившей ядерное соглашение 2015 года. Иран призывал не делать ничего для разработки баллистических ракет, которые могут нести ядерное оружие.

Кроме этого, санкции запрещают кому-либо покупать у Ирана или продавать ему или передавать беспилотники и их компоненты, способные летать на расстояние более 300 км, без предварительного разрешения Совета Безопасности ООН.

Значение Ирана в войне РФ против Украины

Войска РФ используют БПЛА иранского производства для ударов по мирным городам Украины. Союзники неоднократно заявляли, что РФ договорилась с Ираном о таких поставках.

После того, как Украина предоставила реальные доказательства применения иранского вооружения Россией в Украине, Тегеран сменил позицию и признал свою причастность к поставке оружия в РФ.

Британская разведка сообщила, что Россия перешла от получения небольших иранских партий БПЛА воздушным транспортом в крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

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