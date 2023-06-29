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ЕС продлит санкции против Ирана из-за передачи вооружения России

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Четверг 29 июня 2023 06:14
ЕС продлит санкции против Ирана из-за передачи вооружения России Фото: Евросоюз продлит санкции против Ирана за создание ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны Евросоюза намерены продлить санкции против Ирана за разработку и постройку баллистических ракет, срок действия которых истечет в октябре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники назвали три причины, по которым ЕС решил продлить действие санкций: использование Россией иранских беспилотников в Украине, возможность поставок иранских ракет в Россию, а также нарушение условий ядерной сделки Ираном.

"Иранцам было сказано довольно четко, и теперь вопрос в том, какие ответные шаги иранцы могут предпринять, если таковые вообще будут, и предвидеть это", - отметил европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

Значение Ирана в войне РФ против Украины

Войска РФ используют БПЛА иранского производства для ударов по мирным городам Украины. Союзники неоднократно заявляли, что РФ договорилась с Ираном о таких поставках.

После того, как Украина представила реальные доказательства применения иранского вооружения Россией в Украине, Тегеран изменил позицию и признал свою причастность к поставке оружия в РФ.

Британская разведка сообщила, что Россия перешла от получения небольших иранских партий БПЛА воздушным транспортом в более крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

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