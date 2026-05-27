Канада отказывается от самолетов разведки США: чем собирается заменить

Премьер-министр Канады Марк Карни официально подтвердил, что страна закупит флот самолетов GlobalEye от шведской компании Saab. Ранее канадцы рассматривали модель E-7 Wedgetail от Boeing. Однако американский проект столкнулся с задержками, а смета самолета постоянно росла.

Карни объяснил решение желанием диверсифицировать оборонные закупки. По его словам, США угрожали аннексией Канады и это заставило Оттаву искать новых партнеров.

Шведская система базируется на самолете Bombardier Global 6500, а это канадская разработка. Поэтому, такой выбор поддержит местного производителя.

Цифры и факты о новом соглашении

Ранее армия озвучивала потребность в шести единицах. Глава правительства пока не назвал точную стоимость контракта.

"Благодаря набору передовых датчиков и систем миссии, GlobalEye от Saab станет ключевым ресурсом для канадских вооруженных сил для обнаружения и сдерживания угроз по всей Арктике", - заявил Карни во время выступления на конференции в Оттаве.

Для Швеции это большая победа. Компания Saab обещает инвестировать в канадские исследования.

"GlobalEye уже создает рабочие места в Канаде и сотрудничает с канадской цепочкой поставок. Это решение еще больше сближает наши две страны", - написал шведский премьер Ульф Кристерссон в соцсетях.

Кроме того, ранее оборона Арктики зависела от Вашингтона, а теперь Оттава берет ответственность на себя. Речь идет о 4,4 миллиона квадратных километров территории, за которой следует присматривать.

Под вопросом оказалась крупная сделка с Lockheed-Martin. Канада планировала купить 88 истребителей F-35. Теперь правительство изучает возможность сократить заказ. Вместо них могут приобрести шведские Gripen.