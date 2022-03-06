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Канада не може терміново передати Україні бойові літаки. Немає техніки, з якою військові знайомі

Автор: Анна Шиканова

Канада не може передати Україні терміново бойові літаки для захисту від агресії РФ. Як пояснив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, немає такої техніки, з якою знайомі українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Як повідомляє кореспондент видання, 5 березня Джастін Трюдо провів пресконференцію в Торонто. На ній він сказав, що Канада не може терміново передати бойові літаки Україні для оборони від Росії, оскільки в арсеналі немає техніки, з якою знайомі українські військові.

"Українські військові тренувалися на радянських "МіГах" та інших бойових літаках, яких у Канади немає", - так відповів Трюдо на питання про передачу Україні бойових літаків.

Крім того, прем'єр-міністр Канади висловився з приводу закриття неба над Україною.

"Досі нам вдавалося уникати ситуації, при якій сили НАТО потраплять в прямий конфлікт з російськими військовими, і ми будемо намагатися робити це і далі. Закриття неба стало б небажаним рівнем ескалації", - сказав Трюдо.

Однак він підкреслив, що міжнародне співтовариство продовжить санкції проти президента РФ і його оточення, "поки вони не зрозуміють, наскільки жахливу помилку зробив Путін".

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