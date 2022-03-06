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Кулеба обговорив з генсеком ООН розширення гуманітарних операцій в Україні

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Неділя 06 березня 2022 00:12
Кулеба обговорив з генсеком ООН розширення гуманітарних операцій в Україні Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили умови доступу гуманітарної допомоги та безпечної евакуації мирних жителів міст, які сильно постраждали через військову агресію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кулеби в Twiiter.

"Ми згодні з тим, що Росія повинна негайно припинити вогонь і дозволити гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів. Я закликав ООН збільшити обсяг гуманітарної допомоги Україні", - розповів глава МЗС про телефонні переговори з Гутеррішем.

Також сторони обговорювали виконання резолюції Генасамблеї ООН"Російська агресія проти України".

Генсек ООН, своєю чергою, в Twitter підтвердив переговори з Кулебою та "підкреслив прихильність ООН до розширення масштабів гуманітарних операцій".

Гутерріш і глава МЗС України також обговорили умови доступу гуманітарної допомоги до нужденних і безпечної евакуації мирних жителів, у тому числі іноземців із зон бойових дій.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям.

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