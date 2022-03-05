ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Я не вірю, що ви хочете війни! Байден звернувся до росіян

Новость на русском →
Субота 05 березня 2022 23:04
Я не вірю, що ви хочете війни! Байден звернувся до росіян Фото: Джо Байден зробив звернення до громадян РФ (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Чинний президент США звернувся до росіян і закликав їх зупинити агресію РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Держдепу.

"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України - країни і народу, з якими вас пов'язують такі глибокі родинні, історичні та культурні відносини", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден засудив вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну. Виступ у конгресі був підтриманий як демократами, так і республіканцями.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати