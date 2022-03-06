UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Канада не может срочно передать Украине боевые самолеты. Нет техники, с которой военные знакомы

Автор: Анна Шиканова

Канада не может передать Украине срочно боевые самолеты для защиты от агрессии РФ. Как объяснил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, нет такой техники, с который знакомы украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Как сообщает корреспондент издания, 5 марта Джастин Трюдо провел пресс-конференцию в Торонто. На ней он сказал, что Канада не может срочно передать боевые самолеты Украине для обороны от России, так как в арсенале нет техники, с которой знакомы украинские военные.

"Украинские военные тренировались на советских "МиГах" и других боевых самолетах, которых у Канады нет", - так ответил Трюдо на вопрос о передаче Украине боевых самолетов.

Кроме того, премьер-министр Канады высказался по поводу закрытия неба над Украиной.

"До сих пор нам удавалось избегать ситуации, при которой силы НАТО попадут в прямой конфликт с российскими военными, и мы будем пытаться делать это и дальше. Закрытие неба стало бы нежелательным уровнем эскалации", - сказал Трюдо.

Однако он подчеркнул, что международное сообщество продолжит санкции против президента РФ и его окружения, "пока они не поймут, насколько ужасную ошибку совершил Путин".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что Кулеба обсудил с генсеком ООН расширение гуманитарных операций в Украине.

А также рассказывали о том, что Байден обратился к россиянам.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаДжастин ТрюдоВойна России против Украины