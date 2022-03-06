Канада не может срочно передать Украине боевые самолеты. Нет техники, с которой военные знакомы

Как сообщает корреспондент издания, 5 марта Джастин Трюдо провел пресс-конференцию в Торонто. На ней он сказал, что Канада не может срочно передать боевые самолеты Украине для обороны от России, так как в арсенале нет техники, с которой знакомы украинские военные.

"Украинские военные тренировались на советских "МиГах" и других боевых самолетах, которых у Канады нет", - так ответил Трюдо на вопрос о передаче Украине боевых самолетов.

Кроме того, премьер-министр Канады высказался по поводу закрытия неба над Украиной.

"До сих пор нам удавалось избегать ситуации, при которой силы НАТО попадут в прямой конфликт с российскими военными, и мы будем пытаться делать это и дальше. Закрытие неба стало бы нежелательным уровнем эскалации", - сказал Трюдо.

Однако он подчеркнул, что международное сообщество продолжит санкции против президента РФ и его окружения, "пока они не поймут, насколько ужасную ошибку совершил Путин".

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