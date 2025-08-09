Канада совместно с ЕС и Британией хочет снизить порог цен на российскую нефть: что изменится
Канада совместно с Евросоюзом и Британией планирует снизить ценовой предел для нефти российского происхождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.
Отмечается, что ценовой предел со временем хотят снизить с 60 до 47,60 долларов за баррель.
"Снижение верхнего предела цены ослабит способность России финансировать свою незаконную войну и окажет новое давление на военный аппарат Путина. Необходимые изменения в законодательстве Канады планируется внести в течение ближайших недель", - говорится в сообщении правительства Канады.
Механизм снижения цены признает ограничения цепей поставок на мировых энергетических рынках и минимизирует негативные экономические последствия. При этом новый предложенный механизм позволяет вносить коррективы, чтобы в будущем можно было еще больше снизить ограничения цен.
"Снижение цен на сырую нефть усиливает экономическое давление и ограничивает важнейший источник финансирования незаконной войны, ведущейся РФ. Наше правительство всегда было верным союзником Украины, и мы продолжим поддерживать ее в защите территориальной целостности, суверенитета и мира", - отметил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Новые ограничения цен на российскую нефть
Напомним, 18 июля Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. Среди прочего, он предусматривает новую предельную цену на российскую нефть. Если раньше она была на уровне 60 долларов за баррель, то теперь такой "ценовой потолок" составляет около 46 долларов за баррель.
Подробнее о новых санкциях - в материале РБК-Украина.
В Офисе президента Украины уверены, что из-за новых санкций до конца 2025 года Россия может потерять от 15 до 30 млрд долларов нефтяных доходов. Если этот фактор использовать "на полную", РФ потеряет больше всего денег.
Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что если цена на нефть в мире снизится, это заставит российского диктатора Владимира Путина прекратить убийства в войне против Украины. По его словам, цены на нефть необходимо снизить еще на 10 долларов за баррель.