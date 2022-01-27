Канада розширить військову місію в Україні: розмістить до 400 інструкторів

Канада вирішила розширити загальну військову місію UNIFIER в Україні. Оттава збільшить кількість інструкторів вдвічі - до 400 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Канадські військові інструктори продовжать перебувати в Україні в рамках операції до 2025 року, заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

Близько 60 канадських військовослужбовців відправляться в Україну найближчими днями.

Також Канада повинна направити близько 340 мільйонів доларів допомоги.

Канада вважає, що загроза російського наступу на Україну стосується Канадських національних інтересів, адже, за словами міністра фінансів Христі Фріланд, Росія підтримує міжнародний устрій та ідеї демократії.

Водночас, за словами міністра закордонних справ Мелані Джолі, Канада віддана дипломатичним спробам вирішити конфлікт.

Місія UNIFIER - це спільна канадсько-українська військова місія, покликана збільшити обороноздатність Збройних сил України через обмін досвідом та спільні військові навчання.

Цим військовим не буде дозволено брати участь у бойових операціях разом з українськими військовими. Канадські військові перебуватимуть в Україні як радники та консультанти.