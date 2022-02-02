Канада перемістила частину своїх військових інструкторів у західні регіони України

Канада перемістила 30% своїх військових інструкторів, які знаходяться в Україні, в західні регіони країни. Зокрема, через загрозу російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News .

Канадський підполковник Люк-Фредерік Гільберт повідомив, що військові вивели 60 військовослужбовців з п'яти місць дислокації - Одеси, селища Старе Київської області, Миколаєва, Десни і Борисполя - і перевели їх на нові бази на захід від річки Дніпро, головної географічної особливості, що розділяє Україну.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що переміщення інструкторів здійснюється з метою безпеки канадських військ, проте не повідомила ніяких подробиць.

Гілберт сказав, що військовослужбовці, яких торкнувся наказ про переїзд, тепер відновлять навчання в інших частинах країни.