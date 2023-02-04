Канада отправила Украине первый танк Leopard 2 (фото, видео)

Канада отправила Украине свой первый танк Leopard 2. Его погрузили в военно-транспортный самолет C-17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Канады Аниты Ананд.

"В помощь Украине едут боевые танки", - говорится в сообщении. Battle tanks являются на своей cestе к help Украина.



Первый Canadian Leopard 2 находится в route.



Канада поддерживает Украину, не испытывая. pic.twitter.com/gnkOC50yKk — Anita Anand (@AnitaAnandMP) 4 февраля 2023 Министр обороны заявила, что это первый канадский Leopard 2, направляющийся в Украину. "Поддержка Украины со стороны Канады непоколебима", - добавила Ананд.