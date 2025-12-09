ua en ru
ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению солдат Камбоджи в провинции Трат

Вторник 09 декабря 2025 08:30
UA EN RU
ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению солдат Камбоджи в провинции Трат Фото: сообщения поступают о боях в 6 приграничных провинциях Таиланда (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера в понедельник, 9 декабря, между Таиландом и Камбоджи вновь возникло противостояние из-за взаимных обвинений в нарушении прекращения огня. По постоянию на утро вторника, бои распространилось на таиландскую провинцию Трат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.

"На территории Таиланда в прибрежной провинции Трат были обнаружены камбоджийские силы, и были начаты военные операции по их вытеснению", - пишет Reuters, цитируя утреннее заявление таиландских Военно-морских сил.

Тем временем в публикации CNN сказано, что из семи провинций Таиланда, которые граничат с Камбоджей - сообщения о боевых действиях поступают из всех, кроме одной.

Далее СМИ указывает, что по словам пресс-секретаря контр-адмирала Параджа Ратанаджайпана, тайские силы направили официальные уведомления и провели "неоднократные переговоры с камбоджийскими властями на всех уровнях, чтобы обеспечить мирный вывод своих войск".

Однако камбоджийские силы отказались отступить и увеличили свое военное присутствие за счет специальных подразделений, снайперов, реактивных систем залпового огня, рытья траншей и неоднократного запуска беспилотников над позициями тайских военных, сообщил Ратанаджайпан.

В ответ на это ВМС Таиланда и органы национальной безопасности предпринимают военные действия для отражения атак сил Камбоджи, сообщил представитель. Он добавил, что применяемая сила "необходима и соразмерна" и направлена на предотвращение дальнейшей эскалации.

Что предшествовало

Боевые столкновения между Таиландом и Камбоджей стали самыми ожесточенным с момента пятидневной стрельбы ракетами и из артиллерии в июле, когда минимум 48 человек погибли и 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, прежде чем президент США Дональд Трамп выступил посредником в прекращении огня.

Говоря конкретно о 2025 годе, изначально напряженность между странами возросла в мае после убийства камбоджийского солдата во время перестрелки, что привело к значительному наращиванию войск на границе и переросло в дипломатические конфликты и вооруженные столкновения.

Что же касается нынешнего столкновения, то здесь каждая из сторон обвиняют другую в столкновениях, которые сорвали прекращение огня.

В частности, в тайских вооруженных силах заявили вчера, что Камбоджа около трех часов утра 8 декабря, начала наносить удары по границе с Таиландом, мобилизовав вооружение и перегруппировав боевые подразделения.

Королевские военно-воздушные силы Таиланда (RTAF) назвали эти действия "действиями, которые могут привести к эскалации военных действий и создать угрозу для приграничной зоны Таиланда".

Однако в Минобороны Камбоджи опровергли обвинения таиландских военных, назвав их заявления "ложной информацией". Также камбоджийская армия обвинила Таиланд в "атаке" на ее силы около 05:04 утра по местному времени.

"Следует отметить, что эта атака произошла после того, как тайские силы в течение многих дней совершали многочисленные провокационные действия", - говорилось в заявлении.

В Минобороны Камбоджи подчеркнули, что "никаких ответных мер" не приняли.

Таким образом начались взаимные обвинения, и еще немного позже утром стало известно, что Таиланд нанес авиаудары по Камбоджи.

Стоит добавить, что в начале ноября, когда в результате взрыва мины был ранен солдат из Таиланда, власти страны заявили, что приостанавливают реализацию сделки о прекращении огня с Камбоджей.

Хотя в том же месяце президент США Дональд Трамп чуть позже сказал, что поговорил с лидерами обеих стран, добавив, что "все будет хорошо".

