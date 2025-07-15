Каллас призвала США "разделить бремя" поставок оружия Украине

Соединенные Штаты Америки должны "разделить бремя" поставок и покупки американского оружия для Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила во время пресс-конференции.

Она подчеркнула, что "единственный способ заставить Путина прекратить эту войну - это зпринудить его к этому".

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о предоставлении Украине большего количества оружия, хотя хотели бы, чтобы США разделили это бремя. Америка и Европа работают вместе, и если мы будем работать вместе, это может оказать давление на Путина, чтобы тот серьезно переговорил", - сказала Каллас.

Европа будет покупать у США оружие для Украины

Напомним, вчера, 14 июля, США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Сделать свой вклад уже согласились несколько стран, отдельная Швеция, Дания и Германия.

В то же время Чехия не присоединится к инициативе. Страна сосредотачивается на других проектах помощи Киеву.

Так, Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.

Как сообщали СМИ, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.

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