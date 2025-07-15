Каллас закликала США "розділити тягар" постачання зброї Україні
Сполучені Штати Америки мають "розділити тягар" постачання та купівлі американської зброї для України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила під час пресконференції.
"Ми вітаємо заяву президента Трампа про надання Україні більшої кількості зброї, хоча хотіли б, щоб США розділили цей тягар. Америка та Європа працюють разом, і якщо ми працюватимемо разом, це може чинити тиск на Путіна, щоб той серйозно переговорив", - сказала Каллас.
Вона наголосила, що "єдиний спосіб змусити Путіна припинити цю війну - це змусити його до цього".
Європа купуватиме у США зброю для України
Нагадаємо, вчора, 14 липня, США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. Зробити свій внесок вже погодилися декілька країн, окрема Швеція, Данія та Німеччина.
Водночас Чехія не приєднається до ініціативи. Країна зосереджується на інших проєктах допомоги Києву.
Так, Україна отримає американську зброю на 10 млрд доларів. Її у США куплять країни Європи.
За словами генсека НАТО Марка Рютте, у рамках угоди Україна може отримати величезну кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.
Як повідомляли ЗМІ, США не будуть напряму постачати зброю Україні. Планується, що це зроблять країни НАТО зі своїх запасів, а потім замінять озброєння.
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