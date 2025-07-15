Каллас закликала США "розділити тягар" постачання зброї Україні

Як повідомляє РБК-Україна , про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила під час пресконференції.

"Ми вітаємо заяву президента Трампа про надання Україні більшої кількості зброї, хоча хотіли б, щоб США розділили цей тягар. Америка та Європа працюють разом, і якщо ми працюватимемо разом, це може чинити тиск на Путіна, щоб той серйозно переговорив", - сказала Каллас.

Вона наголосила, що "єдиний спосіб змусити Путіна припинити цю війну - це змусити його до цього".