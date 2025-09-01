ua en ru
Каллас считает, что Трамп "очень терпелив к Путину"

Понедельник 01 сентября 2025 19:09
Каллас считает, что Трамп "очень терпелив к Путину" Фото: высокий представитель ЕС Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп "очень терпелив" к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом на полях Бледского стратегического форума заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"Давление - единственное, к чему Путин действительно относится серьезно. Причина, почему он хотел провести встречу на Аляске, заключалась в отсрочке угрозы санкций, которая поступала от США. Поэтому он на самом деле не хочет санкций. Если оценить их влияние на российскую экономику, то видно, что санкции действительно работают", - сказала Каллас.

Она приветствовала дипломатические усилия Трампа, отдельно похвалив вторичные санкции против торговых партнеров России. В то же время отметила, что "если бы мы все были жестче к Путину, то эта война уже закончилась бы".

"Мы слышали, что президент Трамп не очень терпеливый человек. Однако, кажется, он очень терпелив к Путину", - отметила глава европейской дипломатии.

Требования Путина отдать ему территории Украины, которые не захвачены военным путем, Каллас считает ловушкой.

"Все начинают говорить о том, от чего Украина должна отказаться, и говорят, что, конечно, Зеленский должен решать, от каких территорий отказываться. Понимаете, это действительно не учитывает суть того, что Россия не сделала никаких уступок пока все говорят о том, от чего Украина должна отказаться", - подчеркнула она.

Каллас добавила, что не видит признаков готовности России к настоящему миру. Наоборот, Москва готовится к продолжению войны против Украины.

"Приближается зима, мы видим, что они готовят атаки на энергетическую инфраструктуру (Украины - ред.), чтобы нанести как можно больше боли, и поэтому нам также нужно готовиться. Нужно как минимум двое, чтобы хотеть мира, и достаточно одного, чтобы хотеть войны. И пока Россия все еще хочет войны, мира не будет", - отметила Каллас.

Переговоры по завершению войны

Напомним, после переговоров на Аляске и в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение "двух-трех" недель.

Однако российская сторона упорно игнорирует этот призыв президента США, постоянно придумывая отговорки от встречи.

Как заявлял Зеленский, определенный Трампом дедлайн истекает в понедельник, 1 сентября. И Украина, по словам президента, напомнит всем об этом.

Между тем Трамп подчеркнул, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если Путин не согласится на встречу с Зеленским.

А президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Путин обманет Трампа, если не согласится на встречу с Зеленским до понедельника.

